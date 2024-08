In Burgstädt steigt die 29 Jahre alte Sarah Henzka in den Bus. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern wünscht sich vor allem, dass das Thema Mobbing in den Schulen mehr in den Fokus rückt. "Mein Kind ist seit Montag in der Schule und kommt jeden Tag verletzt nach Hause", sagt sie. Es gehe in die dritte Klasse einer Förderschule. Sie wünsche sich, dass die Kinder mit Lust und Laune in die Schule gehen und nicht mit Angst.