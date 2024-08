Die Veränderung der Redeanteile zeigt also auch, wie sich die Macht im Landtag in den vergangenen zehn Jahren verschoben hat. 2014 hielt die CDU im Landtag mehr als jede vierte Rede, die AfD nur jede achte. Seitdem ist der Redeanteil der CDU Stück für Stück kleiner geworden – bei der AfD ist er gewachsen. In der aktuellen Legislaturperiode stehen Vertreter der AfD von allen Fraktionen am häufigsten am Rednerpult. Grüne, Linke und SPD kommen jeweils auf ein Fünftel bis ein Sechstel der Redezeit.