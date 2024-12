Sachsens AfD-Landesvorsitzender Jörg Urban will sich definitiv zur Wahl um den Posten des sächsischen Ministerpräsidenten stellen. Das sagte er am Dienstag. Er machte jedoch keine Angaben dazu, ab welchem Wahlgang er antritt und ob er gegebenenfalls Matthias Berger von der Freien Wählern unterstützt. Berger tritt ebenfalls gegen den Amtsinhaber Michael Kretschmer (CDU) an. Die Wahl findet am Mittwoch statt.