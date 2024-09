Die Linke schafft es trotzdem in den Landtag, da Juliane Nagel (36,5 Prozent ) und Nam Duy Nguyen (39,8 Prozent) nach vorläufigem Ergebnis zwei Direktmandate in Leipzig gewinnen konnten. Möglich macht das die sogenannte Grundmandatsklausel, die in Sachsen gilt. Diese besagt, dass Parteien mit zwei Direktmandaten in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in das Parlament einziehen. Die Linken könnten den Hochrechnungen zufolge sechs Abgeordnete stellen.