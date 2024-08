Von Sabine Zimmermann kommt auch Kritik an der sächsischen Landesregierung. "Wenn CDU mit Grünen und SPD zusammengeht, bleibt alles so wie es ist und es wird sich nichts ändern."

Die meisten Themen, die Wagenknecht und Zimmermann an diesem Tag ansprechen, liegen jedoch in der Verantwortung des Bundes. Doch darin zeigt sich auch der Anspruch Wagenknechts: "Wir werden Politik verändern, hier in Sachsen und in der ganzen Bundesrepublik."