Nach monatelangen Verhandlungen hat das sächsische Agrarstrukturgesetz nun die erste Hürde genommen. Es finden weitere Beratungen statt, ehe ein abschließender Kabinettsentwurf an den Landtag übermittelt wird.



Auch andere Bundesländer arbeiten derzeit an Agrarstrukturgesetzen. Rechtlich ist das Vorhaben allerdings kompliziert, in Niedersachsen ist ein ähnliches Gesetz von einem Gericht wieder gekippt worden.