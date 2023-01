Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping räumt im Gespräch mit MDR AKTUELL jedoch ein: "Also, wir haben das auch stellenweise in Sachsen. Vielleicht noch nicht so stark wie in anderen Bundesländern. Wir haben aber die Möglichkeit, dass es eine Verordnung geben soll, die das eindämmt, durchaus unterstützt und begrüßt. Wenn man nur aus privatwirtschaftlicher Sicht solche Medizinischen Versorgungszentren betreibt, dann kann es eben auch passieren, dass dort nach Profit gearbeitet wird."