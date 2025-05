Der Freistaat Sachsen kann in diesem und im kommenden Jahr mit Steuereinnahmen von insgesamt 40 Milliarden Euro rechnen. Das sind 121 Millionen Euro mehr als bisher erwartet, wie Finanzminister Christian Piwarz bei der Vorstellung der neuesten Prognose am Dienstag mitteilte. Der Grund dafür liegt dem CDU-Politiker zufolge in einem anderen Bundesland. Dieses habe eine erhebliche Erbschaft erhalten, die sich auf den Länderfinanzausgleich auswirke. Dadurch fließen laut Piwarz allein 130 Millionen Euro zusätzlich nach Sachsen. Anderenfalls hätte in der Prognose für die Landeskasse statt einer schwarzen eine rote Zahl gestanden - so wie bei den Kommunen.