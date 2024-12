So pessimistisch CDU und SPD an der einen Stelle sind, so blauäugig betrachten sie an anderer Stelle die neuen Konstellationen. Den sogenannten Konsultationsmechanismus, mit dem die übrigen Landtagsfraktionen künftig an Gesetzesvorhaben beteiligen werden sollen, beschreiben CDU und SPD in salbungsvollen Worten. Bei ihnen klingt das Verfahren wie eine Neuerfindung der parlamentarischen Demokratie. Mit Details hält man sich bei alledem nicht auf.