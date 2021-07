Corona-Hilfen Dulig macht weiter Druck für zweiten ÖPNV-Rettungsschirm

Sachsens Wirtschaftsminister Dulig will am Dienstag wieder im Kabinett einen neuen Rettungsschirm für den ÖPNV ansprechen. Vorige Woche konnte bei dem Thema an selber Stelle kein Ergebnis erzielt werden. In Busse und Bahnen steigen derzeit nur 70 bis 80 Prozent der Fahrgäste ein im Vergelich zu Vor-Corona-Zeiten. Lockangebote für Stammkunden sollen das ändern.