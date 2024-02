In der Dresdner Kreuzkirche haben am Montagabend rund 70 Teilnehmer mit einem Friedensgebet dem in einem sibirischen Straflager verstorbenen russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny gedacht. Anschließend wurde am Denk- und Mahnmahl "Steine des Anstosses" neben der Kreuzkirche der Verstorbene mit einer Mahnwache geehrt. Dabei hielten Menschen Kerzen in den Händen und legten Rosen nieder. Mira Körlin vom Kirchenbezirk Dresden-Mitte sagte MDR-SACHSEN, dass auch ein Text, den Nawalny für den Fall seiner Tötung hinterlies, vorgetragen wurde. Bildrechte: Mira Körlin / Kirchenbezirk Dresden-Mitte

Auszüge aus Nawalnys Reden vorgetragen

Darin heisst es: "Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn sie beschließen, mich zu töten, bedeutet das, dass wir unglaublich stark sind. Wir müssen diese Kraft nutzen, nicht aufgeben, uns daran erinnern, dass wir eine große Macht sind, die von diesen bösen Kerlen unterdrückt wird. Wir sind uns nicht bewusst, wie stark wir eigentlich sind. Das einzige, was den Triumph des Bösen ermöglicht, ist, dass die guten Menschen nichts tun. Seien Sie also nicht untätig“. Im Anschluss stimmten die Versammelten in den Kanon "Dona nobis pacem" ("Gib uns Frieden!") ein. Auch der ehemalige Dresdner Oberbürgermeister Herbert Wagner (CDU) und der frühere sächsische Oberlandeskirchenrat Harald Bretschneider nahmen an dem Friedensgebet teil.

Wir sind uns nicht bewusst, wie stark wir eigentlich sind Alexej Nawalny Gestorbener russischer Oppositionspolitiker

Kürzlich auch Friedensplakette verliehen

Die AG "8. Oktober-Dresdner Aufbruch" hatte erst vor wenigen Wochen an gleicher Stelle Alexej Nawalny in Abwesenheit mit der Friedensplakette "Schwerter zu Pflugscharen" gewürdigt. Veranstalter des Friedensgebetes sind neben der die AG auch der Kirchenbezirk Dresden-Mitte und das Ökumenische Informationszentrum Dresden, wie Körlin weiter mitteilte. Bildrechte: Mira Körlin / Kirchenbezirk Dresden-Mitte

Vorschlag: Gedenk-Platte für Nawalny an russischen Ehrenmalen