Zeitungsbericht NPD-Politiker als Pförtner bei Verfassungsschutz Sachsen

Laut Zeitung saß der Mann von 2004 bis 2019 für die NPD im Dresdner Stadtrat. Er ist dem Bericht zufolge auch in Verfassungsschutzberichten vermerkt. Dennoch soll er in der Pforte erst am 10. Mai erkannt worden sein. Als Pförtner hatte er Einblick, wer alles Termine beim Verfassungsschutz wahrnimmt.



Erst am Dienstag war der sächsische Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden, der Rechtsextreme als größte Bedrohung für die Demokratie im Freistaat sieht.