Kretschmer betonte in seiner Rede außerdem, wie wichtig der Automobilbau für den Wirtschaftsstandort Sachsen sei. VW sei der größte industrielle Arbeitgeber im Freistaat. Er sei deshalb froh, dass VW-Chef Oliver Blume bei seinem Krisen-Gespräch in der Staatskanzlei am Dienstag zugesichert habe, dass in Zwickau eine Fertigungslinie bestehen bleibe. Dennoch brauche es einen Masterplan Südwest-Sachsen, auch um die Zuliefererindustrie bei der Transformation zu unterstützen.



Kretschmer kündigte an, dass er mit der neuen Bundesregierung darüber sprechen wolle, Strukturwandelgelder nicht für die Kohleregionen bereit zu stellen, sondern auch für Automobilregionen. Der Investitionsbedarf sei eine nationale Aufgabe, die ein einzelnes Bundesland überfordere, so Kretschmer.