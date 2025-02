Der Innenpolitiker sieht die Schuld an der Verwaltungsvorschrift zur vorläufigen Haushaltsführung, die keinen konkret auf die Ministerien abgestimmten Sparplan festlegt, sondern gleiche Sparmaßnahmen für alle Bereiche fordert. So warnten die Grünen, damals Teil der Regierung, dass Ministerien mit einem wenig steuerbaren Bereich, also einem großen Personalkörper wie die Polizei, Probleme bekommen würden.