Mit solch einer Unterstützung würde so etwas "quasi privatisiert", also die Verantwortung vom Staat wegverlagert werden, sagt der Netzwerksprecher. Frohburg sieht vielmehr die Notwendigkeit, dass Bund, Länder und Kommunen mehr in sozialen Wohnungsbau investieren. Das helfe auch Flüchtlingen.