Marcus Fuchs organisiert gern Demos. Demos, auf denen es fast immer um Corona-Politik, Impfungen oder um Russland geht. Auf Fuchs’ Veranstaltungen in Dresden kommen neben normalen Bürgern auch Querdenker, Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremisten. Eigentlich müsste man meinen, die in Sachsen geplante Vereinfachung des Versammlungsrechts komme dem Querdenker entgegen. Doch Fuchs hält wenig davon. Er fordert noch deutlich mehr Freiheiten. "Spannend wird es dann, und das war in der Corona-Zeit häufig der Fall, wenn die Behörden oder die Polizei anfangen, Auflagen zu erlassen und Beschränkungen, sprich, dass die Teilnehmer vielleicht Masken aufsetzen sollen zum Demonstrieren oder Abstände einhalten sollen. Da ändert der neue Gesetzentwurf am Ende gar nichts."

Bislang stellten nicht angezeigte Demonstrationen ohne Leiter einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz dar, bei denen dann "gegen Unbekannt" ermittelt wurde. Dem neuen Gesetz zufolge soll im äußerten Fall, wenn sich nämlich absolut kein Leiter finden lässt, die Polizei die Versammlung lenken. Die Polizei wiederum könnte dann in so manche Zwickmühle geraten. Denn sie steht dann plötzlich vor der Aufgabe, die Wünsche der Teilnehmenden zu erfüllen und zugleich zum Beispiel Anwohner zu schützen oder Straftaten zu verhindern.



Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen, Jan Krumlovsky, ist daher skeptisch. Es habe natürlich Vorteile, wenn es so einen Leiter gibt. Denn der leite ja nicht nur die Versammlung, sondern habe auch Pflichten und ist Ansprechpartner für die Polizei vor Ort. So könne er auf die Teilnehmer einwirken. "Die faktische Abschaffung der Pflicht sehe ich als problematisch an, erst recht, wenn die Eigenschaft des Leiters an die Versammlungsbehörde übergeben soll. Diese kommt mit Sicherheit in Zwänge."