Bestattung ohne Sarg ist in Deutschland generell bisher nicht möglich. Laut Bundesverband Deutscher Bestatter gibt es Ausnahmen auf Friedhöfen mit speziellen Grabfeldern für Muslime. Auch die Bestattungsfrist entspricht bisher nicht den religiösen Regeln der Muslime. Laut Bestatterverband ist "in Deutschland gesetzlich geregelt, dass Verstorbene frühestens 48 Stunden nach ihrem Tod bestattet werden dürfen. Auch wenn die muslimische Beerdigung bzw. der islamische Glaube eine Beisetzung am Tag des Todes vorsieht, muss die Beisetzungsfrist von 48 Stunden eingehalten werden."