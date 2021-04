Es wäre so einfach, als politischer Gegner auf Michael Kretschmer einzudreschen, ihm vorzuwerfen, dass Sachsen seine eigene, russlandfreundliche Außenpolitik betreibe. Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour, vertraut dem Sachsen allerdings: "Ich habe Kretschmer stets kennengelernt als einen, der in den Fragen von Außenpolitik sehr genau wusste, dass die Fragen von Menschenrechten nicht irgendwelche Gänseblümchen-Themen, sondern hoch relevant sind." Der Kreml müsse deeskalieren in der Ukraine, der Kreml sei verantwortlich für die körperliche und seelische Unversehrtheit von Alexej Nawalny, sagt Nouripur und fordert: "Deshalb ist es dringend notwendig, dass Kretschmer, wenn er denn findet, dass er in diesen Zeiten dahin fahren muss – was nicht per se falsch sein muss – das alles auch sehr klar und deutlich anspricht."