Am Freitagmittag treffen sich Bund und Länder, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Sachsen gehört seit November zu den Bundesländern mit den strengsten Corona-Regeln. Nun kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer etliche Lockerungen an.

Wir kommen zu einem System, in dem in allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen Dinge wieder möglich sind, aber nicht ohne Schutzvorkehrungen. Michael Kretschmer (CDU) Ministerpräsident Sachsen

Endgültig soll das aber erst nach der Bund-Länder-Konferenz am Freitag entschieden werden. Dann will Sachsen Eckpunkte einer neuen Schutzverordnung fixieren.

2G- und 2G-Plus für Kultur und Freizeit geplant

Nach den bisherigen Vorstellungen sollen Kulturveranstaltungen und Sport in Innenräumen unter der Maßgabe 2G-Plus wieder möglich sein - also Zugang für doppelt Geimpfte mit tagesaktuellem Test. Wer eine Booster-Impfung hat, braucht keinen Test. Für körpernahe Dienstleistungen soll 2G (geimpft oder genesen) die Voraussetzung sein, für den Friseurbesuch 3G (geimpft, genesen oder getestet). Sport im Außenbereich und Kosmetikbesuche sollen hingegen unter 2G wieder möglich werden. Auch der Skibetrieb soll unter 2G-Bedingungen in Sachsen starten können. Zuletzt war der Druck deutlich gestiegen, diesen Bereich zu öffnen – nicht zuletzt, weil der Skibetrieb in Thüringen, Bayern und dem nahegelegenen Keilberg in Tschechien ebenfalls möglich ist.

Kretschmer für 2G-Plus in Hotels und Gaststätten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte eine 2G-Plus-Regelung auch für Hotels und Gastronomie vorgeschlagen. Sollte die Regelung für ganz Deutschland gelten, würde Sachsen dies mittragen, so Kretschmer. Für die Hotellerie wolle man 2G-Plus in jedem Fall umsetzen. Dennoch sprach sich der Ministerpräsident dafür aus, an Schließzeiten für die Gastronomie festhalten zu wollen. Auch Bars und Diskotheken sollen aus seiner Sicht geschlossen bleiben. "Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen in Sachsen noch vorsichtiger sein, als die anderen Bundesländer", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer mit Blick auf die noch immer vergleichsweise niedrige Impfquote im Freistaat.

Hotspot-Regelung für Landkreise und kreisfreie Städte

So machte Kretschmer deutlich, dass Lockerungen immer an das Infektionsgeschehen und die Situation in den Krankenhäusern gekoppelt bleiben. Bisher gibt es in Abhängigkeit von der Bettenbelegung mit Covid-19-Patienten auf Normalstationen und Intensivstationen eine Vorwarnstufe und eine Überlastungsstufe. Hinzukommen soll eine Hotspot-Regelung, die es möglich macht, in Landkreisen und kreisfreien Städten bei besonders dynamischem Infektionsgeschehen frühzeitig einzugreifen. Konkrete Schwellenwerte würden am Freitag in der anschließenden Kabinettssitzung besprochen.

Sachsen hatte im November 2021 die deutschlandweit strengsten Regelungen erlassen, damals wurde die Überlastungsstufe überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte Ende November einige Tage den Wert 1.400 überschritten. Am Donnerstagmorgen lag sie laut Robert Koch-Institut bei 315,3.

Weitere Informationen in Kürze.