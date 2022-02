Bautzen am 24. Januar: Rund 2.000 Gegnerinnen und Gegner der Corona-Politik demonstrieren vorm Landratsamt. Ein Kritikpunkt: die Impfpflicht in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Vize-Landrat Udo Witschas von der CDU tritt vor die Menge: "Wenn Sie mich danach fragen, was das Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen machen wird ab dem 16. März, dann werden wir unseren Mitarbeitern im Pflege- und medizinischen Bereich kein Berufs- oder Betretungsverbot erteilen."

Der Rest ging im Jubel unter. Im Nachhinein erklärt Witschas, er habe die Demonstranten beruhigen wollen und nicht die Gesetzeslage infrage gestellt. Trotzdem bereiten solche Aussagen Sozialministerin Petra Köpping Sorgen. Am Dienstag sagte sie vor Medienvertretern: "Es würde uns in Sachsen vieles leichter fallen, wenn wir alle an einem Strang ziehen würden. Da meine ich alle Ebenen, jeden, der Verantwortung trägt."

Schwierigkeiten bei der Regierbarkeit Sachsens

In einem Podcast der "Sächsischen Zeitung" hatte Köpping zunächst die These des Dresdner Politikwissenschaftlers Hans Vorländer bestätigt, Sachsen sei in Teilen unregierbar. Mancher Kommunalpolitiker wolle es jedem recht machen und würde auf extremistische Auswüchse nicht reagieren. Das wollte sie gestern nicht wiederholen: "Natürlich ist Sachsen nicht unregierbar – das ist ganz klar, aber wir haben viele Schwierigkeiten."

Da gibt es zum Beispiel Aussagen wie die eines Freiberger Kommunalpolitikers, die Köpping womöglich meint. Er hatte den Umgang mit Ungeimpften in einen Zusammenhang mit dem Genozid an den Armeniern gebracht und an mehreren nicht genehmigten Corona-Spaziergängen teilgenommen.