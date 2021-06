Der Sächsische Musikrat unterstützt mit dem Kauf neuer Musikinstrumente die Amateurmusikerszene in Sachsen. Gleich 64 neue Musikinstrumente in einem Gesamtwert von mehr als 410.000 Euro will der Musikrat in diesem Jahr neu anschaffen. Das habe das Präsidium beschlossen, teilte der Verband in Dresden am Montag mit.