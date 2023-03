Formal hat der Bundeshaushalt mit denen der Länder nichts zu tun. Denn in ihrer Haushaltsführung sind Bund und Länder unabhängig voneinander. Trotzdem blickt Jens Michel, der Präsident des Sächsischen Landesrechnungshofes, mit Sorge nach Berlin. Er verweist auf ein sehr kompliziertes Finanzgeflecht untereinander, etwa wenn sich der Bund an Investitionen beteilige bei Infrastrukturmaßnahmen. Ein Beispiel sei der Autobahnausbau, "auf den wir warten in der Lausitz".