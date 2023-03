Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler veranschaulicht die Entwicklung der Schulden von Bund, Ländern und Kommunen (Stand am 2. März 2023). In Sachsen sieht die Lage vergleichsweise entspannt aus. Mit einer Verschuldung von mehr als 5,5 Milliarden Euro steht der Freistaat unter den 16 Bundesländern immer noch am besten da. Bildrechte: IMAGO/photothek