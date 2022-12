147. Grundschule in Dresden schickt Schüler in Weihnachtsferien

Zu einer besonders drastischen Maßnahme hat sich die 147. Grundschule in Dresden entschlossen: Sie hat jetzt die Notbremse gezogen und ihre Schüler bereits diese Woche in die Weihnachtsferien geschickt. Wie aus einem Elternbrief hervorgeht, der MDR SACHSEN vorliegt, begründet die Schule ihre Entscheidung mit dem hohen Krankenstand des Lehrpersonals sowie der Schülerschaft. Eltern würden gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, heißt es weiter. Eine Notbetreuung werde angeboten, wenn die Betreuung zu Hause nicht gewährleistet werden kann.

Dass eine Schule ihre Schüler früher in die Ferien schicken kann, sei grundsätzlich möglich, sagte der Sprecher des Kultusministeriums Sachsen, Dirk Reelfs, auf Anfrage von MDR SACHSEN. Die Schulen könnten demnach eigenverantwortlich entscheiden, wie der Unterricht während der aktuellen Infektionswelle organisiert wird. Doch das Vorziehen der Schulferien sei selbst in einer solchen Situation keine gute Variante, erklärte Reelfs. Vorgezogene Schulferien würden aktuell durch das Kultusministerium weder diskutiert noch seien diese geplant.

Die 147. Grundschule in Dresden hat ihre Schüler vorzeitig in die Weihnachtsferien geschickt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Homeschooling besser als kranke Kinder

Der Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung (LASUB), Roman Schulz, weiß von weiteren Schulen, die ihre Schüler früher in die Ferien schicken: "Bei einer Schule beispielsweise kam montags die Meldung, dass von 130 Kindern 70 krankgemeldet waren. Was will man da als Schulleitung noch machen?" Schulen, bei denen fast ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer ausfällt, sind laut Schulz derzeit kein Einzelfall.

An manchen Schulen würden teilweise mehr als die Hälfte der Schüler in einer Klasse krank sein. Da sei es sinnvoller, die Lernenden im Homeschooling zu betreuen, so Schulz. Mit dem häuslichen Lernen seien die Schüler durch die Zeit der Corona-Pandemie vertraut: "Es ist besser, wenn die Kinder, die noch gesund sind, ein oder zwei Tage zu Hause bleiben, als dass sie auch noch krank werden."

Schulen schicken Schüler zum Lernen nach Hause

Auch die stellvertretende Leiterin der Grundschule im Leipziger Stadtteil Connewitz, Dagmar Kaiser, muss derzeit mit dem noch verbliebenem Personal jonglieren. Durchschnittlich fehlten 33 Prozent des Lehrerkollegiums, so Kaiser: "Mir fällt es sehr schwer den regulären Unterricht abzudecken." Klassen mussten bereits zusammengelegt werden, wie Kaiser informiert. Die zusammengelegten Klassen seien jedoch nicht überfüllt, da auch viele Kinder erkrankt seien.

In der Gerda-Taro-Schule in Leipzig fehlen aktuell 14 Lehrer, wie der Schulleitung mitteilt. Die Schüler könnten derzeit noch durch Vertretungslehrer betreut werden. Randstunden am Ende des Schultages müssten hingegen teilweise entfallen und zu Hause im Homeschooling von den Schülerinnen und Schülern erledigt werden. Am Gymnasium "Gerda Taro" in Leipzig lernen die Schülerinnen und Schüler teilweise auch im Homeschooling. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach Angaben des sächsischen Kultusministeriums mussten in den vergangenen sieben Tagen 13 öffentliche Schulen ihre Schüler vereinzelt oder klassenweise wegen Krankmeldungen ins Homeschooling schicken. Das seien jedoch vergleichsweise wenig in Anbetracht der 1.390 öffentlichen Schulen in Sachsen, so das Ministerium.

Kinder müssen auf Schulspeisung verzichten

Die Schulspeisung kann an manchen Schulen auch nicht mehr sichergestellt werden, wie das Beispiel der 39. Grundschule in Dresden zeigt. Aufgrund des Personalmangels wird dort die Essensausgabe für die letzten Tage vor den Weihnachtsferien vom 19. bis 21. Dezember eingestellt, wie ein Elternbrief informiert. Eltern sollen ihre Kinder ausreichend über die Brotbüchse versorgen.

Krankheitswelle verdeutlicht Lehrermangel

Dem Sprecher des Landeselternrates Sachsen, André Jaroslawski, seien durch Eltern und Schulen ebenfalls "erhebliche Krankenstände" gemeldet worden. Er nennt das Beispiel einer Leipziger Oberschule, an der die Hälfte der Schülerinnen und Schüler erkrankt sein sollen. Aber auch die Hortbetreuung komme wegen erkrankten Personals an ihre Grenzen. So würden immer mehr Eltern gebeten, ihre Kinder bereits mittags nach der Schule abzuholen, sagte Jaroslawski. Das stelle die Eltern vor große Probleme. Einige Schulen in Sachsen schicken Schülerinnen und Schüler wieder ins Homeschooling. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Westend61

Das eigentliche Problem des akuten Lehrermangels vor allem an den Grund- und Oberschulen sowie im ländlichen Raum würde durch die Infektionswelle nur noch offensichtlicher, so Jaroslawski: "Wir haben etwa 3.000 Lehrkräfte, die in Sachsen fehlen. Dazu kommen jetzt noch diejenigen, die wegen Krankheit ausfallen. Deswegen ist pures Krisenmanagement an den Schulen angesagt."