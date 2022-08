Tino Günther räumt in der Zeitung ein: Ja, er habe einer Parteikollegin an den Hintern gefasst - bei einer Begrüßung. Der Vorfall ereignete sich bereits am 5. Juli bei der Kuratoriums-Sitzung der FDP-nahen Wilhelm-Külz-Stiftung. Der FDP-Politiker nennt das eine unbedachte nicht sexistisch gemeinte Handlung. Die betroffene FDP-Politikerin, die nicht namentlich genannt werden will, blickt anders auf den Vorfall. Für sie war es laut Morgenpost ein klarer sexistischer Übergriff. Ihre Ehrenämter im Landesvorstand und in der Wilhelm-Külz-Stiftung habe die Politikerin niedergelegt, um Abstand zu gewinnen, wie sie sagt.