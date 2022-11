Nun soll es also der Härtefallfonds werden, für den Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) eine halbe Milliarde Euro im Rahmen einer Stiftung zur Verfügung stellen will. Anträge sollen ab Januar eingereicht werden können, das erste Geld soll 2024 fließen. "Es war jetzt die letzte Chance dafür, dass überhaupt noch Geld fließt", so Köpping.