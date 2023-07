Der Flüchtlingsrat hält auch die Darstellung einer Überlastung Sachsens oder Deutschlands für übertrieben. Gemessen an der Einwohnerzahl sei die Zahl der Erstanträge oberes Mittelfeld in der EU. Tatsächlich kamen 2022 in Zypern auf 100.000 Einwohner rund 2.431 Asyl-Erstanträge. In Österreich waren es 1.241. Während in Deutschland nur 291 Erstanträge pro 100.000 Einwohner gestellt wurden.