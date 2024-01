Etwa 10.000 Landwirte aus Sachsen wollen sich am Montag an der Großdemonstration in Berlin beteiligen. Das sagte Torsten Krawczyk, der Präsident des sächsischen Landesbauernverbandes MDR SACHSEN. Demnach werden etwa 2.000 Traktoren nach Berlin fahren, die Fahrt des Hauptkonvois nach Berlin beginne in aller Frühe. Die ersten Traktoren sind bereits in die Hauptstadt unterwegs, berichtet der rbb.