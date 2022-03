Ukraine-Hilfe Innenministerium lässt Schutzwesten einsammeln - Polizeipräsident mit Rolle rückwärts

Am Montag waren den Angaben des Beamten zufolge in den Revieren noch einzelne "Plattenträger" - Westen einer höheren Schutzklasse - samt Helm einkassiert worden. Diese dienen dem Schutz der Beamten in Lebensbedrohlichen Einsatzlagen (LebEL) - etwa bei Amokläufen oder Terrorgefahr.





Letztere werden nun an die Reviere zurückgegeben. "Sämtliche aus den Dienststellen zentral zusammengezogenen Bestandteile der LebEL-Ausstattung gehen wieder zurück“, stellt Kretzschmar klar. Die SK2-Westen allerdings sollten sowieso ausrangiert werden und könnten zusammen mit medizinischer Ausrüstung in die Ukraine gehen. "Tag 24" hatte am Wochenende ebenfalls über den Unmut in der Polizei wegen der Aktion berichtet.

Aus Polizeikreisen hieß es, das Polizeiverwaltungsamt habe zunächst schon am vergangenen Freitag einen Lastwagen mit Fahrer in Bereitschaft halten sollen. Ein Sprecher des Innenministeriums betonte jedoch, noch sei aber kein Hilfstransport der sächsischen Polizei gestartet. Darüber entscheide die Staatsregierung - und der Bund müsse die Hilfslieferung genehmigen.



Der Beamte aus Südwestsachen betont, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen keinesfalls Kritik an Hilfen für die Ukraine übten. Sie kritisierten aber die ungenügende und teils falsche Information durch ihre Vorgesetzten. "Wenn wir gesagt bekommen, die Westen sollen entsorgt werden und erst auf hartnäckige Nachfrage eingeräumt wird, sie gingen in die Ukraine, dann spricht das nicht für einen vertrauensvollen Umgang", findet der Beamte.

Hagen Husgen von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte, man habe offenbar etwas gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht. Als Interessensvertretung der Beamtinnen und Beamten habe die GdP nichts vom Einsammeln der Westen im Vorfeld erfahren. Husgen bestätigte, dass die fehlende Kommunikation für Unmut in den Revieren gesorgt habe. Teilweise seien Beamte zum Dienst erschienen und die Schränke mit den Schutzwesten seien ausgeräumt gewesen. Der Gewerkschafter sagte, solches Vorgehen führe zu Vertrauensverlust der Beamten in ihren Dienstherren. Gerade bei der Ausrüstung für Lebensbedrohliche Einsatzlagen sei es fatal, wenn plötzlich zehn bis 20 Prozent fehlten. Das bedeute, dass in einem Ernstfall weniger Beamte schnell am Tatort eingesetzt werden können.