Der Sächsische Landtag will Jugendlichen und interessierten Erwachsenen unterhaltsam und anschaulich seine Arbeitsweise vermitteln. Dazu wurde am Mittwoch ein virtueller Lernkoffer vorgestellt. Wie das Parlament mitteilte, können die Nutzer wie in einem Chat texten, Fragen beantworten und erhalten direkt die passende Rückmeldung dazu.