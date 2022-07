Im Göltzschtal im Vogtland ist man enttäuscht. Die Vorschläge zur Wahlkreisreform kämen nicht gut an in dem Städtebund, zu dem Rodewisch, Auerbach, Ellefeld und Falkenstein gehören, sagt die Rodewischer Bürgermeisterin Kerstin Schöniger. Sie zerreißen den Städtebund in zwei Wahlkreise und bremsen damit ein Vorhaben der vier Gemeinden: eine Fusion. "Das würde uns wieder für die Zukunft einige Chancen verbauen, uns nach Außen gemeinschaftlich darzustellen und auch Projekte gemeinsam durchzuführen, um dann vielleicht irgendwann mal zu einer Fusion zu kommen", sagt Schöniger.