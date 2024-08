Aufdringlich sollen sie ja auch sein, erklärt Evelyn Kästner, Professorin für Medienmanagement an der Hochschule Macromedia in Leipzig. "Das Spannende an Plakatwerbung vor Wahlen ist, dass man sich dieser Werbung überhaupt nicht entziehen kann. Also in dem Moment, wo man das Haus verlässt, wird man mit dieser Werbung konfrontiert. Und zwar wirklich wiederholt, also von Laternenmast zu Laternenmast immer wieder die gleichen Plakate, die gleichen Botschaften, die gleichen Gesichter."