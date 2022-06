Für eine zuverlässige Wasserversorgung in Sachsen in den kommenden Jahrzehnten sind nach Angaben des Umweltministeriums in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro notwendig. "Die Klimakrise bringt das bestehende System in Sachsen an seine Grenzen", betonte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne). "Das war eindrücklich in den drei Trockenjahren von 2018 bis 2020 erlebbar und ist regional auch jetzt wieder zu sehen."