Die Schülerschaft im Freistaat im Schuljahr 2021/22 Im Freistaat lernen insgesamt 496.600 Schülerinnen und Schüler. Davon lernen 146.000 an Grundschulen, 19.200 an allgemeinbildenden Förderschulen, 116.900 an Oberschulen einschließlich Oberschulen+, 50 an Gemeinschaftsschulen, 105.500 an Gymnasien, 2.800 an Waldorfschulen, 2.000 an Schulen des zweiten Bildungsweges und 104.150 an berufsbildenden Schulen.