Die sächsische Wirtschaft beklagt einen zunehmenden Fachkräftemangel. Noch nie habe es im Freistaat so viele unbesetzte Stellen gegeben wie derzeit, hat eine aktuelle gemeinsame Umfrage der sächsischen Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammer ergeben. Am seit 2001 regelmäßig durchgeführten Fachkräftemonitoring hätten sich aktuell 1.161 Unternehmen beteiligt, die zusammen rund 60.000 Menschen beschäftigen, so die Kammern. 60 Prozent der Firmen haben demnach aktuell offene Stellen gemeldet.