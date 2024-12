Auch über die Weihnachtsfeiertage hat Sachsens Polizei gut zu tun. An Heiligabend eilten Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Görlitz. Eine 72-Jährige ließ im Wohnzimmer ihren Weihnachtsbaum unbeaufsichtigt. In der Folge fing der Baum aus noch ungeklärter Ursache Feuer. Dieses breitete sich im gesamten Zimmer aus. Die Wohnungsinhaberin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden schätzungsweise: rund 20.000 Euro.