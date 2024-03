Bildrechte: xcitepress

Großeinsatz Erster sachsenweiter Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei

21. März 2024, 14:16 Uhr

Sachsenweit hat am Donnerstag erstmals ein Fahndungs- und Kontrolltag verschiedener Behörden unter Federführung der sächsischen Polizei stattgefunden. Kontrolliert wurde unter anderem in Dresden, an der B2 in Leipzig auf der A4 im Kreis Görlitz und auf der A72. Sachsen Landespolizeipräsident will mit solchen Aktionen das Sicherheitsgefühl im Freistaat stärken.