Sachsens Polizei führt seit dem Donnerstagmorgen einen landesweiten Fahndungstag durch. Der Fokus liegt nach Polizeiangaben auf Drogenmissbrauch im Straßenverkehr. Außerdem werde nach Straftätern und gestohlenen Autos gefahndet. Polizeikräfte hatten sich am Morgen an mehreren Kontrollstellen postiert - so etwa auf der B2 bei Leipzig oder auf einem Parkplatz an der A4 im Kreis Görlitz.