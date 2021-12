Seit 26 Jahren ist Marco Jurack im Polizeidienst. Er sei relativ viel gewohnt, habe ein dickes Fell bekommen. Aber das, was er täglich zu lesen bekomme, könne er teilweise kaum fassen: "Ich erinnere mich da an diesen tödlichen Autounfall in Dresden, wo ein kleiner sechsjähriger Junge überfahren wurde. Und trotzdem liest man dann halt Kommentare wie 'Nur ein toter Ali ist ein guter Ali'. Das geht einfach gar nicht. Andere Worte kann ich dafür nicht finden."