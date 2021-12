Ab 2022 sollen in Sachsen deutlich weniger Polizisten ausgebildet werden. Wie die "Leipziger Volkszeitung" meldete, sehen die Pläne der Regierung vor, die Einstellungszahlen von 706 in diesem Jahr auf maximal 600 zu verringern. Betroffen ist demnach vor allem die Ausbildung der Streifenpolizisten. In dem Bereich sollen den Angaben zufolge rund 100 Stellen wegfallen. Im Gespräch ist zudem, dass die Leipziger Polizeifachschule geschlossen werden soll. In diesem Fall würden die Schulen in Schneeberg und Chemnitz den Unterricht übernehmen.