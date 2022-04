Nach dem Bekanntwerden eines mutmaßlich verbotenen Aufnahmerituals bei einer Spezialeinheit der sächsischen Polizei soll der Fall in der Ausbildung an der Polizeihochschule Thema werden. "In Fächern wie Berufsethik oder Führungslehre wird man sich intensiv mit den Auswirkungen eines derartigen Fehlverhaltens auseinandersetzen", teilte die Hochschule in Rothenburg in der Oberlausitz mit. Aufnahmerituale, wie sie offenbar beim Mobilen Einsatzkommando (MEK) Leipzig abgehalten wurden, widersprächen der Berufsethik einer modernen Polizei und schadeten dem Ansehen.