Sachsens Polizei bekommt drei neue Polizeihubschrauber. Innenminister Armin Schuster (CDU) hat am Montag gemeinsam mit Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa den ersten Polizeihubschrauber offiziell in Dienst gestellt. Der Freistaat investiert 60 Millionen Euro in die Anschaffung und Ausbildung für drei Polizeihubschrauber des Typs H145, wie das Innenministerium mitteilte.