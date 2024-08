Mittlerweile sind auch Banken und Sparkassen gut informiert. Die Angestellten seien oft die letzte Instanz, um den Betrug zu verhindern. Die Polizei in Chemnitz kooperiert zur Prävention über Schockanrufe und Enkeltrick mit Sparkassen. Bis Ende August rollt ihr Präventionsmobil durch Mittelsachsen, den Erzgebirgskreis und Chemnitz, darunter zu Sparkassenfilialen. Die Über-Land-Präventionstour hat 34 Stationen und endet am 20. August am Obermarkt in Freiberg.