Wie Meldungen der Polizeidirektion Görlitz zeigen, ist es in letzter Zeit vor allem in der Oberlausitz zu Wellen von Schockanrufen gekommen. Wie das LKA dazu mitteilte, gebe es in Sachsen seiner Ansicht nach keine regionalen Schwerpunkte für Schockanrufe. Es zeige sich aber, dass die sächsischen Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz besonders häufig von Schockanrufen betroffen sind. "In diesen urbanen Zentren leben überdurchschnittlich viele alleinstehende ältere Menschen, was sie potenziell anfälliger für diese Betrugsform macht."