Geprüft wurden laut Generalstaatsanwaltschaft im Frühjahr auch etwaige Verbindungen zur Gruppe "Nordkreuz". Bislang lägen hierzu keine Anhaltspunkte vor. Die 2017 aufgeflogene rechtsextreme Gruppe besteht zum großen Teil aus Verdächtigen aus dem Umfeld von Polizei und Bundeswehr. Anhänger dieser Szene bereiten sich mit dem Horten von Vorräten auf einen Katastrophenfall, den "Tag X", vor. Zum Teil legen sie auch illegale Waffenlager an und führen - wie im Fall "Nordkreuz"-Listen mit Namen politischer Gegner.

Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte schon im März auf einer Pressekonferenz in Dresden, er sei "stinksauer und unfassbar enttäuscht", dass Polizisten selbst zu Straftätern werden.

Deshalb gebe es in diesem Fall "nichts, aber auch gar nichts" zu rechtfertigen. Wöller sprach im Frühjahr von einem "unfassbaren Maß an krimineller Energie" und kündigte umfassende Aufklärung an. Es sei nun die Zeit der Ermittler. Er habe empfohlen, das betroffene Mobile Einsatzkommandos neu aufzubauen. Auch personelle Konsequenzen beim LKA schloss Wöller damals nicht aus. Nur wenige Tage später wurden der Präsident des Landeskriminalamtes (LKA), Petric Kleine, und der für Spezialkräfte zuständige Abteilungsleiter Sven Mewes mit sofortiger Wirkung von ihren Funktionen entbunden.