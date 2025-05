Tausende haben am Donnerstag in ihrer Region in Sachsen den Männertag gefeiert. Sie waren mit Bollerwagen, Fahrrädern oder zu Fuß unterwegs. Ein Polizeisprecher der Polizeidirektion Dresden sagte, wie an solchen Tagen üblich habe es viele Körperverletzungen gegen. Ermittelt werde auch wegen rassistischer Parolen. Diese seien lautstark am Dresdner Elbufer am Japanischen Palais gegrölt worden. Gegen die Beteiligten sei Anzeige erstattet worden wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.