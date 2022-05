Die Polizeidirektion Leipzig hat am Himmelfahrtstag rund 450 Einsätze in ihrem Bereich gezählt. Dabei seien die Polizeireviere von der Bereitschaftspolizei unterstützt worden. Neben vereinzelten Auseinandersetzungen spielten Unfälle von Betrunkenen eine Rolle. In Leipzig sei eine 69 Jahre alte Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Ein Alkoholtest habe gut 1,2 Promille ergeben. In Grimma flüchtete ein Radfahrer, nachdem er gegen ein Auto gestoßen war. Er konnte laut Polizei dennoch gefasst werden. Ein Test ergab einen Alkoholwert von 1,6 Promille.

Als "insgesamt ruhig ohne größere Störungen" fasste die Polizeidirektion Dresden den Himmelfhartstag zusammen. 344 Beamte der Polizeidirektion und der sächsischen Bereitschaftspolizei waren in Dresden und den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen unterwegs. Dabei nahmen sie 43 Straftaten auf. Der Hauptanteil betraf demnach Körperverletzungsdelikte. Zudem wurden mehrere Radfahrer und Fahrer von E-Scootern unter Alkoholeinfluss fahrend festgestellt und angezeigt. Beispiele:

In der Dresdner Heide kam es am Nachmittag zu Angriffen aus einer rund 20-köpfigen Jugendgruppe auf andere Menschen. Polizisten stellten die Gruppe. Gegen drei Deutsche (18,19,19) wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

ein Mann (40) geschlagen und getreten. Polizisten stellten die zehnköpfige Gruppe und ermittelten einen 21 Jahre alten Deutschen als Angreifer. In einer Gartensparte in Meißen am Leitmeritzer Bogen sowie in Radebeul an der Straße Auf dem Scherzen stritten und schlugen sich mehrere Männer.

In Dresden zeigte die Polizei vor allem an den Elbwiesen und entlang des Elberadweges Präsenz. Dort war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Angriffen, Schlägereien und Delikten im Zusammenhang mit Männertagsgruppen gekommen. Bildrechte: xcitepress

Im Landkreis Zwickau und dem Vogtlandkreis gab es 98 himmelfahrtsbedingte Einsätze. Oder wie die Polizei es formulierte: "Aufgrund des gesteigerten Wander-, Radfahr- und vor allem Alkoholinteresses zahlreicher überwiegend männlicher Mitbürger, war auch in diesem Jahr an Christi Himmelfahrt ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu verzeichnen." Am häufigsten ging es um Körperverletzung (23 Mal), Ruhestörung (22) und Sachbeschädigungen (zehn Mal). Insgesamt mussten 19 Platzverweise ausgesprochen werden. Zudem wurden bei Verkehrskontrollen zwölf betrunkene Fahrzeugführende festgestellt.

In Treuen wurden am Donnerstagabend Schüsse gemeldet, die Anlieger aus einem Garten gehört hatten. Dort trafen Einsatzkräfte zwölf 15- bis 23-Jährige an, darunter ein 23-Jähriger, der nach Zeugenangaben Waffenbesitzer sein sollte. Die Polizei durchsuchte die Anwesenden und das Gartenhaus. Bilanz: eine Schreckschusswaffe, Munition, ein Springmesser, ein Schlagring, eine Taschenlampe mit Elektroschocker, 19 illegale Böller und eine kleine Menge einer pflanzlichen, grünen Substanz.

Nachdem Schüsse aus einem Garten erklangen, rückte die Polizei an und fand eine Schreckschusspistole, Munition und einen Schlagring. Bildrechte: Polizei Zwickau

In der Nacht zum Freitag randalierten in Plauen drei Jugendliche an der Kopernikusstraße. Die Einsatzkräfte trafen drei 16- bis 18-Jährige, einer von ihnen trug eine Warnbake, der zweite ein Verkehrsschild unter dem Arm. Letzteres hatten sie aus einer Halterung herausgerissen, die dabei umkippte und einen Holzzaun beschädigte.

Die Polizeidirektion Chemnitz registrierte 63 Einsätze zum Vatertag. Dabei wurden 23 Strafanzeigen aufgenommen, darunter fünf wegen Körperverletzungen und fünf wegen Sachbeschädigungen. Sieben Mal fertigten die Polizisten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein weiterer Schwerpunkt sei Lärmbelästigung gewesen. Beispiele aus dem Polizeibericht:

In der Harrasstraße Chemnitz hatte ein Zeuge gesehen, wie ein junger Mann aus einer Gruppe heraus den Hitlergruß zeigte. Zudem soll die Gruppe Böller gezündet haben. Wer welche Tat begangen hat, ermittelt die Polizei.

hatte ein Zeuge gesehen, wie ein junger Mann aus einer Gruppe heraus den Hitlergruß zeigte. Zudem soll die Gruppe Böller gezündet haben. Wer welche Tat begangen hat, ermittelt die Polizei. Im Wald bei Geyer stritten gegen 17 Uhr zwei Männergruppen. Bei der Rangelei war ein 26-Jähriger zu Boden geworfen worden. Er erlitt dabei eine Kopfverletzung, war zwischendurch bewusstlos und musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen einen Tatverdächtigen (22) in Ehrenfriedersdorf wird ermittelt.

Nicht alle Männer im Erzgebirge kamen heil mit Bollerwagen von ihrer "Vatertagstour" zurück. Bei Geyer fuhren zwei in den Straßengraben und verletzten sich (Symbolfoto). Bildrechte: dpa

Die Polizeidirektion Görlitz hat mehr als 50 Notrufe im Führungs- und Lagezentrum gezählt, die im Zusammenhang mit dem Männertag standen. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz wurden unter anderem 17 Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten und fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zudem gingen 24 Anrufe wegen Ruhestörung ein. Einige größere Einsätze:

An der Strandpromenade des Stausees Bautzen stritten am Donnerstagabend erst zwei Männer, dann schritten weitere ein. Bislang sind acht namentlich bekannt, darunter ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger und sieben Geschädigte im Alter zwischen 19 und 35 Jahren. Laut Polizei waren alle Beteiligten teils stark betrunken. Während Polizisten die Personalien aufnahmen, kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 28-Jährigen. Er wurde kurzzeitig fixiert. Der Hergang, mögliche Sachbeschädigungen und Vorwürfe werden ermittelt.

