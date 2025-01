Mit 12 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr in Dresden Mitte Mai an, um ein einjähriges Kind zu retten. Es steckte mit der Hand in einem Abflussrohr fest. Mit "einer gehörigen Portion Schmiermittel" konnten die Helfer die Hand des Kindes letztendlich befreien. Im November passierte etwas Ähnliches in Pirna. Dort fiel ein zwei Jahre altes Kind in einen Schacht. Es dauerte zweieinhalb Stunden bis das Kind gerettet werden konnte.