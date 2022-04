Die Polizei im thüringischen Nordhausen ermittelt gegen zwei Polizeischüler aus Sachsen wegen des Verdachts der Beleidigung. Den beiden Polizeimeisteranwärtern im Alter von 23 und 27 Jahren wird vorgeworfen, in der Nacht zum Dienstag eine Frau in Nordhausen verbal angegangen zu haben, teilte die Hochschule der Sächsischen Polizei am Mittwoch mit.

Vorgesetzter befragte Polizeischüler

Den Angaben zufolge absolvieren die beiden Beschuldigten eine Ausbildung an der Polizeifachschule Schneeberg. Wegen einer Exkursion hielten sie sich für zwei Tage in Nordhausen auf. Der Vorfall soll sich im Umfeld einer Spielothek zugetragen haben - außerhalb der Dienstzeit, betonte die Hochschule. Die Polizeischüler seien am Mittwoch von ihren Vorgesetzten befragt worden. Dabei ließen sie "den Tatvorwurf nicht im selben Licht erscheinen", hieß es. Es bleibe nun der Ausgang des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens abzuwarten.

Disziplinarrechtliche Schritte, wenn sich Vorwürfe erhärten

Die Hochschule der Sächsischen Polizei will prüfen, ob disziplinarrechtliche Schritte eingeleitet werden. "Aus dienstrechtlicher Sicht haben beide Polizeimeisteranwärter den Status eines Beamten auf Widerruf inne. In Abhängigkeit des Ergebnisses der strafrechtlichen Ermittlungen kann, insofern sich der Tatvorwurf erhärtet, die sofortige Entlassung aus dem Dienstverhältnis drohen", hieß es in einer Mitteilung.

In den vergangenen Wochen waren bei der sächsischen Polizei mehrere Skandale bekannt geworden. So kam das Mobile Einsatzkommando (MEK) Leipzig wegen eines brutalen Aufnahmerituals in die Schlagzeilen. Das MEK Dresden soll einen Skiurlaub auf Steuerzahlerkosten in einem Vier-Sterne-Hotel in den Alpen als "Fortbildungsreise" deklariert haben.

