Kriminalstatistik Sachsen Zahlen, Balken und Säulen mit eingeschränkter Aussagekraft

Bei der Gesamtzahl der Straftaten ist es vollkommen unerheblich, ob in einem Jahr beispielsweise besonders viele Ladendiebstähle und "Schwarzfahrten" erfasst wurden und in einem anderen möglicherweise sehr viel mehr Gewaltdelikte. Es findet also keine Gewichtung der Schwere der Straftaten statt.



Zur Aufklärungsquote tragen auch Ladenmitarbeiter bei, Fahrkartenkontrolleure und Bundespolizeibeamte bei Grenzkontrollen. Diese liefern der Landespolizei überwiegend bereits "gelöste" Fälle zu: also Tatverdächtige zu Straftaten wie Ladendiebstählen, "Schwarzfahrten" und unerlaubten Grenzübertritten.